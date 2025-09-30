Франція розслідує можливу причетність танкеру до “тіньового флоту”

Розслідування розпочали після того, як екіпаж не надав доказів національної приналежності судна.

Влада Франції розслідує можливе порушення правил нафтовим танкером Boracay, який підозрюється у приналежності до “тіньового флоту”, що бере участь у торгівлі російською нафтою.

Про це повідомляє Reuters.

Танкер із сирою нафтою вийшов з російського порту Приморськ 20 вересня, проплив Балтійським морем і протоками Данії, перш ніж увійти в Північне море та потім на захід через Ла-Манш.

Побудований у 2007 році танкер перебував під наглядом французького військового корабля після того, як він обійшов північно-західний край Франції, а потім змінив курс і попрямував на схід до французького узбережжя. Зараз він стоїть на якорі поблизу Сен-Назера.

Військово-морські сили Франції заявили, що розслідування щодо танкеру триває. А прокурор Бреста повідомив, що розслідування розпочато після того, як екіпаж не надав доказів національної приналежності судна та не виконав наказів.

Судно перебуває під санкціями Великобританії та Європейського Союзу проти Росії. На початку цього року його вже було затримано владою Естонії за плавання без дійсного прапора країни.