Прем’єр Фінляндії: ЄС має стати оборонним союзом, а не лише торговим блоком

Євросоюз має взяти на себе безпрецедентні повноваження у сфері оборони.
Таку заяву зробив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Politico.
За його словами, ЄС повинен діяти як «справжній союз» у протистоянні ворожим державам.
Фінський прем’єр наголосив на потребі створення спільних оборонних спроможностей.
«Нам потрібні фінансування ЄС і кооперація. Ми вже показували солідарність у питаннях економіки, Covid, міграції. Тепер час проявити солідарність у сфері безпеки», - наголосив фінський прем’єр.
Орпо зауважив, що східний фланг Європи — це спільний кордон усіх країн, а загроза з боку Москви стосується не лише прикордонних держав. Він нагадав про нещодавні інциденти з дронами, які паралізували аеропорт Копенгагена.
Водночас Орпо наголосив, що йдеться не про заміну НАТО.
«Ми довіряємо НАТО. Але ЄС може зробити більше — наприклад, посилити військову промисловість. Без потужнішої оборонної індустрії наш захист не буде сильним», - додав глава фінського уряду.
- Нещодавно міністри оборони ЄС обговорили концепцію “стіни із дронів”, яка передбачає розміщення безпілотників уздовж кордонів для перехоплення російських дронів або ракет.
- Брюссель ініціює “стіну дронів” після входження рекордної кількості російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня.
- Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий активно брати участь у “Стіні дронів”. За його словами, Україна розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже у жовтні та готова відправити технічні команди для підготовки груп, які працюватимуть у межах проєкту.