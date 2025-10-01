Прем’єр Фінляндії: ЄС має стати оборонним союзом, а не лише торговим блоком

Петтері Орпо закликав до спільних військових потужностей ЄС на саміті в Копенгагені.

Євросоюз має взяти на себе безпрецедентні повноваження у сфері оборони.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Politico.

За його словами, ЄС повинен діяти як «справжній союз» у протистоянні ворожим державам.

Фінський прем’єр наголосив на потребі створення спільних оборонних спроможностей.

«Нам потрібні фінансування ЄС і кооперація. Ми вже показували солідарність у питаннях економіки, Covid, міграції. Тепер час проявити солідарність у сфері безпеки», - наголосив фінський прем’єр.

Орпо зауважив, що східний фланг Європи — це спільний кордон усіх країн, а загроза з боку Москви стосується не лише прикордонних держав. Він нагадав про нещодавні інциденти з дронами, які паралізували аеропорт Копенгагена.

Водночас Орпо наголосив, що йдеться не про заміну НАТО.

«Ми довіряємо НАТО. Але ЄС може зробити більше — наприклад, посилити військову промисловість. Без потужнішої оборонної індустрії наш захист не буде сильним», - додав глава фінського уряду.