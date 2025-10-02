“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Угорщина підписала найбільший контракт на постачання газу з французькою компанією

Будапешт частково диверсифікує імпорт, зберігаючи залежність від російського палива.

міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина уклала з французькою компанією Engie найбільшу в історії країни угоду про купівлю скрапленого газу, пише Reuters

Державний оператор MVM CEEnergy постачатиме щороку 400 млн кубометрів газу з 2028 по 2038 рік, що покриє близько 5% внутрішніх потреб, які становлять приблизно 8 млрд кубометрів на рік.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто на церемонії підписання заявив, що це «найдовший контракт на LNG в історії Угорщини» та «опора енергетичної безпеки». Водночас він підкреслив, що диверсифікація «не означає відмови від вже існуючих і добре функціонуючих постачань».

Минулого місяця Угорщина уклала угоду з Shell на 200 млн кубометрів газу щороку з 2026 року, що покриє ще 2,5% попиту.

Попри нові домовленості, Будапешт залишається залежним від Росії. У 2021 році країна підписала 15-річний контракт із «Газпромом» на 4,5 млрд кубометрів щорічних поставок. 

Торік імпорт з РФ зріс до 7,5 млрд кубометрів через газопровід TurkStream. За словами Сійярто, лише за перші вісім місяців 2025 року Угорщина вже отримала 5 млрд кубометрів через цей маршрут, що може стати рекордом.

Словаччина і Угорщина водночас виступають проти планів Єврокомісії відмовитися від російських енергоносіїв. 

Походження газу, який Engie постачатиме Угорщині, компанія не уточнила. Європейські трейдери зазвичай купують LNG у різних постачальників – від США, країн Близького Сходу, Африки чи Австралії до самої Росії.
