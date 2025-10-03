Індія та Китай відновлять прямі авіарейси між країнами

Індія та Китай відновлять прямі рейси між країнами цього місяця, що є ще одним кроком до поступової нормалізації зв'язків між країнами.
Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство закордонних справ Індії.
Прямих рейсів між двома країнами не було з 2020 року після смертельних зіткнень військ на їхньому спільному гімалайському кордоні.
Але протягом останнього року Делі та Пекін працюють над відновленням зв'язків, зокрема щодо деескалації напруженості на кордоні.
У четвер найбільша бюджетна авіакомпанія Індії IndiGo заявила, що з 26 жовтня відновить прямі рейси між містами Колката та Гуанчжоу.
- Індія та Китай мають спільний нечітко визначений кордон довжиною понад 3440 км та мають взаємні територіальні претензії.
- У 2020 році війська двох країн зіткнулися в долині річки Галван, унаслідок чого загинуло щонайменше 20 індійських солдатів та четверо китайських солдатів. Це було перше смертельне протистояння між двома сторонами з 1975 року, яке призвело до заморожування зв'язків.
- Але протягом останнього року або близько того Пекін та Делі вживають заходів для поступового відновлення напружених відносин.
- Високопоставлені посадовці обох сторін провели кілька раундів переговорів та зустрічей.