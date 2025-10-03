Індія та Китай відновлять прямі авіарейси між країнами

Прямих рейсів між двома країнами не було з 2020 року після смертельних зіткнень військ на їхньому спільному гімалайському кордоні.

Індія та Китай відновлять прямі рейси між країнами цього місяця, що є ще одним кроком до поступової нормалізації зв'язків між країнами.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство закордонних справ Індії.

Прямих рейсів між двома країнами не було з 2020 року після смертельних зіткнень військ на їхньому спільному гімалайському кордоні.

Але протягом останнього року Делі та Пекін працюють над відновленням зв'язків, зокрема щодо деескалації напруженості на кордоні.

У четвер найбільша бюджетна авіакомпанія Індії IndiGo заявила, що з 26 жовтня відновить прямі рейси між містами Колката та Гуанчжоу.