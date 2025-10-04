«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Співробітника служби безпеки Бельгії звинуватили у шпигунстві

Імовірно його завербували для отримання доступу до міжнародних дипломатичних кіл Брюсселя.

Співробітника служби безпеки Бельгії звинуватили у шпигунстві
Фото: Facebook/Diplomatie.Belgium

Бельгійського офіцера служби безпеки заарештували та звинуватили у шпигунстві.

Про це видання Politico повідомили двоє людей, обізнаних зі справою.

Його взяли під варту у четвер, і того ж дня в його будинку провели обшук. Пізніше слідчий суддя звільнив його на умовах суворого арешту.

Звинувачення стосуються шпигунства на користь Китаю, повідомило одне з джерел, додавши, що чоловіка, чия точна роль в апараті національної безпеки Бельгії не розголошується, завербували для отримання доступу до міжнародних дипломатичних кіл Брюсселя.

У Брюсселі розташовані багато інституцій ЄС, штаб-квартира НАТО, близько 100 міжнародних організацій та 300 іноземних дипломатичних місій.

Арешт відбувся на тлі зростаючого тиску на бельгійські служби безпеки. У лютому бельгійське видання Le Soir повідомило, що китайські хакери проникли в системи державної безпеки між 2021 і 2023 роками, що вважається найбільшим витоком даних в історії агентства.

  • Нещодавно колишнього асистента одного з провідних політиків ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) засудили майже до п’яти років ув’язнення за шпигунство на користь Китаю. 
  • А у Нідерландах затримали двох підлітків за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
