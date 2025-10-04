У Ірландії через шторм Емі загинув чоловік

Десятки тисяч людей залишилися без електрики.

Люди тікають від шторму Емі

Один чоловік загинув, а сотні тисяч людей залишилися без електропостачання після того, як буря Емі обрушилася на частини Великої Британії та Ірландії, принісши вітри швидкістю до 145 км/год і сильні дощі.

Про це пише Sky News.

Енергокомпанії заявили, що досі працюють над відновленням електропостачання для 62 000 клієнтів.

Жовте штормове попередження поширили на всю територію Британії з опівночі та діятиме протягом більшої частини суботи.

Найсильніший вітер зафіксували на шотландському острові Тайрі – близько 154 км/год, далі – 137 км/год у Капел-Кюриг (Північний Уельс), де також випало 43 мм опадів у п’ятницю.

Найсильніші пориви були на півночі, але Метеорологічне управління попередило, що в суботу буде вітряно по всій країні.

Очікується можливе порушення роботи громадського транспорту, небезпечні умови для водіїв, перебої з електропостачанням і високі хвилі.

У прибережних і гористих районах, зокрема на крайньому півночі Шотландії, де діє помаранчеве попередження про небезпеку для життя, знову можуть бути пориви.

В інших частинах Великої Британії очікуються пориви вітру 70-90 км/год, а також сильні дощі, особливо на заході Шотландії.

Усі вісім королівських парків Лондона, зокрема Гайд-парк і Річмонд-парк, у суботу будуть закриті через сильний вітер під час бурі.

Очікується, що в неділю шторм ослабне для більшості території країни, оскільки переміститься у напрямку Скандинавії.