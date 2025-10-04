Міністерство фінансів США у п’ятницю оприлюднило проєкт дизайну монети номіналом $1 із зображенням президента Дональда Трампа, присвяченої 250-річчю від дня проголошення незалежності у 2026 році.

Про це пише Reuters.

За опублікованими скарбником Брендоном Бічем у соцмережі X, лицьова сторона потенційної монети містить профіль Трампа зі словом "liberty" ("свобода") над ним і датами "1776–2026" під ним.

На звороті зображено Трампа з піднятим стиснутим кулаком і написом "fight, fight, fight" ("борись, борись, борись") – цитатою з його промови одразу після замаху на нього торік – на тлі прапора.

У Мінфіні кажуть, що хоча остаточний дизайн монети $1 ще не обрано, цей перший проєкт "добре відображає незламний дух нашої країни та демократії, навіть перед лицем величезних випробувань".

Більше інформації оприлюднять після завершення блокування роботи уряду, яке призупинило багато федеральних операцій через "глухий кут" у Конгресі щодо нового бюджету.

На запитання, чи бачив Трамп проєкт монети, прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт відповіла, що "не впевнена, чи він його бачив, але впевнена, що він буде у захваті".

Фото: Скарбник США Брендон Біч у соцмережі X Проєкт монети із Трампом

Фото: Скарбник США Брендон Біч у соцмережі X Проєкт монети із Трампом

У 2020 році Конгрес ухвалив закон, який дозволяє міністру фінансів карбувати у 2026 році монети номіналом $1 "з дизайном, що символізує 250-річчя США".

Однак у соцмережах одразу спалахнули суперечки, адже законом передбачено, що "жоден портрет голови чи бюст будь-якої особи, живої чи мертвої, а також жоден портрет живої особи не може бути зображений на реверсі будь-якої монети", випущеної до ювілею США.

Запропонований дизайн містить повнофігурне зображення Трампа на реверсі, і, за словами юристів, це формально не підпадає під заборону "портрета голови чи бюста".

Закон від 1866 року забороняє використання портретів живих людей на американських банкнотах, але ця норма стосується лише паперових грошей, що друкуються Бюро гравірування та друку. Монети ж карбує Монетний двір США.Раніше ухвалений закон про карбування монет, що діє з 1792 року й неодноразово змінювався Конгресом, забороняє зображати живого чинного чи колишнього президента на монетах номіналом $1, але ця заборона поширюється лише на серію президентських монет, а не на спеціальні випуски, як-от до 250-річчя незалежності.

До святкування 200-річчя незалежності у 1976 році Мінфін провів національний конкурс і обрав дизайн студента-скульптора із зображенням Дзвону Свободи та Місяця. На іншому боці монети був президент Дуайт Д. Ейзенхауер, який помер у 1969 році.