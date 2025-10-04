Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Apple та Google почали блокувати програми, які відстежують агентів ICE

Техногіганти виконують вимоги Білого дому.

Apple та Google почали блокувати програми, які відстежують агентів ICE
Агент ICE

Два найбільших платформотримачі у сфері мобільних операційних систем Apple та Google почали видаляти зі своїх цифрових магазинів додатки, які допомогають уникати зустрічей з агентами американської імміграційно-митної служби ICE.

Як пише Associated Press, користувачі почали скаржитися, що не можуть завантажити застосунки, у яких жителі американських міст позначали місця патрулювання агентів ICE.

Раніше генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила, що подібна практика "шерингу" інформації становить ризик для життя та здоров'я офіцерів ICE. Саме на вимогу департаменту юстиції Apple і Google почали боротися з додатками-мапами. 

Розробники додатків стверджують, що блокування є порушенням першої поправки до конституції США, що гарантує свободу слова. Окрім того, вони вказують на жорсткі методи роботи ICE, яка влаштовує рейди в громадських місцях. 
