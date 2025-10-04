В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСвіт

Президент Литви відправив у відставку міністра культури, який не визначився, чий Крим

Культурна спільнота оголосила про попереджувальний страйк, що відбудеться в неділю, 5 жовтня.

Президент Литви відправив у відставку міністра культури, який не визначився, чий Крим
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: EPA/UPG

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відставку міністра культури Ігнотаса Адомавічюса, пише Delfi.

Тимчасово виконувати обов’язки міністра культури буде міністр освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.

Причиною відставки стали скандальні висловлювання Адомавічюса про Крим. Його призначення від самого початку викликало хвилю суспільного обурення та сумніви щодо компетентності посадовця.

Прем’єр-міністерка Литви напередодні заявила, що Адомавічюс має піти з посади. Обурення посилилося після зустрічі міністра з президентом, де він зробив нові суперечливі заяви.

Минулого тижня біля президентського палацу відбулася акція протесту: близько тисячі представників культурної сфери вимагали призначити компетентного міністра, який гідно представлятиме їхні інтереси, а не пов’язаний із партією «Зоря Немана». Паралельно діячі культури поширюють петицію, яку вже підписали понад 70 тисяч осіб.

Культурна спільнота оголосила про попереджувальний страйк, що відбудеться в неділю, 5 жовтня.

  • Як відомо, ексміністр не зміг одразу відповісти на запитання журналістки про те, кому належить Крим, і звинуватив натомість медійницю у провокації.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies