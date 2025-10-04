Президент Литви відправив у відставку міністра культури, який не визначився, чий Крим

Культурна спільнота оголосила про попереджувальний страйк, що відбудеться в неділю, 5 жовтня.

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відставку міністра культури Ігнотаса Адомавічюса, пише Delfi.

Тимчасово виконувати обов’язки міністра культури буде міністр освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.

Причиною відставки стали скандальні висловлювання Адомавічюса про Крим. Його призначення від самого початку викликало хвилю суспільного обурення та сумніви щодо компетентності посадовця.

Прем’єр-міністерка Литви напередодні заявила, що Адомавічюс має піти з посади. Обурення посилилося після зустрічі міністра з президентом, де він зробив нові суперечливі заяви.

Минулого тижня біля президентського палацу відбулася акція протесту: близько тисячі представників культурної сфери вимагали призначити компетентного міністра, який гідно представлятиме їхні інтереси, а не пов’язаний із партією «Зоря Немана». Паралельно діячі культури поширюють петицію, яку вже підписали понад 70 тисяч осіб.

