Reuters: Данія заявила про неодноразові військові провокації російського флоту в її протоках

Російські військові кораблі, що проходили через данські протоки, використовували гідроакустичні системи та обладнання для РЕБ.

Військові кораблі у Балтійському морі
Фото: EPA/UPG

Російські військові кораблі неодноразово йшли на небезпечні зближення з данськими суднами, наводили зброю на кораблі та гелікоптери ВПС Данії, а також порушували роботу навігаційних систем у протоках, що з’єднують Балтійське море з Північним. 

Про це повідомила Служба воєнної розвідки Данії, пише Reuters.

Балтійський регіон перебуває у стані підвищеної готовності після низки випадків: пошкоджень підводних кабелів, збоїв у роботі газопроводів, порушень повітряного простору та появи безпілотників від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Це суттєво загострило протистояння між Москвою та Заходом.

Данія, яка є одним із найвідданіших союзників України, значно збільшила оборонний бюджет і взяла курс на придбання далекобійної високоточної зброї, здатної вражати цілі на території Росії.

"Ми фіксували кілька інцидентів у данських протоках, коли наші кораблі та гелікоптери були взяті на приціл російськими радарами і зброєю. Деякі військові судна РФ навіть прямували курсом, що загрожував зіткненням із нашими кораблями", — заявив директор Служби воєнної розвідки Томас Аренкіель.

Він також повідомив, що один із російських кораблів уже понад тиждень перебуває на якорі у водах Данії, що може свідчити про спробу Кремля вплинути на контроль Копенгагена над так званим "тіньовим флотом" — танкерами, які Москва використовує для обходу санкцій Заходу на експорт нафти.

У травні напруга зросла ще більше, коли під час спроби Естонії затримати судно з цього "тіньового флоту" Росія підняла у повітря винищувач.

За даними розвідки, російські військові кораблі, що проходили через данські протоки, використовували гідроакустичні системи та обладнання для радіоелектронної боротьби. Відомо принаймні про один випадок масових збоїв GPS у Данії, які, ймовірно, були викликані російським втручанням.
