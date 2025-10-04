Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Світ

ЗМІ: Армія Ізраїлю отримала наказ припинити наступ на місто Газа

Після нічних переговорів між ізраїльськими та американськими чиновниками ЦАХАЛ отримав відповідний наказ.

ЗМІ: Армія Ізраїлю отримала наказ припинити наступ на місто Газа
Фото: EPA/UPG

Політичне керівництво Ізраїлю наказало військовим ЦАХАЛ припинити наступальну кампанію на місто Газа.

Про це пише The Times of Israel.

Після заяв угруповання ХАМАС та президента США Дональда Трампа щодо американської пропозиції про завершення війни в Газі та звільнення заручників, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що начальник Генштабу генерал-лейтенант Еяль Замір провів "спеціальну оцінку ситуації у світлі останніх подій" разом із провідними генералами.

У заяві військових зазначається, що "за наказом політичного керівництва" Замір доручив силам ЦАХАЛ підготуватися "до реалізації першого етапу плану Трампа зі звільнення заручників", не уточнюючи деталей.

Також повідомлення підтверджує інформацію про те, що політичне керівництво наказало зупинити наступальні дії для захоплення міста Газа та зосередитися на оборонних операціях. 

"Безпека наших сил має найвище значення, і всі можливості ЦАХАЛ будуть спрямовані на підтримку Південного командування для захисту військових", — йдеться у тексті.

"Начальник Генштабу підкреслив, що з огляду на оперативну чутливість війська повинні демонструвати підвищену готовність і пильність. Також було наголошено на необхідності швидкого реагування для усунення будь-якої загрози", — додали у заяві.

  •  Дональд Трамп оприлюднив у власній соціальній мережі Truth Social заклик до Ізраїлю негайно зупинити бомбардування Смуги Гази.
﻿
