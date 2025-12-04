ЗМІ: Ізраїль завдав удару по Смузі Гази у відповідь на напад бойовика ХАМАСу

П'ятеро палестинців загинули внаслідок авіаудару Ізраїлю по Хан-Юнісу на півдні Смуги Гази.

Про це повідомляє France24 з посиланням на контрольоване ХАМАСом управління цивільної оборони у Смузі Гази.

Ізраїль стверджує, що удар був спрямований проти бойовика ХАМАС у відповідь на попередній напад на його солдатів, унаслідок якого п'ятеро отримали поранення.

Нове загострення є випробуванням режиму припинення вогню, що діє на палестинській території з 10 жовтня.

Тим часом, за словами армії, останки заручника, якого Ізраїль отримав від ХАМАС у середу, були ідентифіковані як останки громадянина Таїланду Судтісака Рінтхалака. Рінтхалак, сільськогосподарський робітник, загинув після смертельного хамасівців на півдні Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. На момент смерті йому було 42 роки.

За першим етапом угоди, укладеної за посередництва США, палестинські бойовики передали останніх 20 живих заручників та останки 27 з 28 померлих. Останній загиблий заручник, який має бути переданий, є громадянином Ізраїлю.

В обмін на це Ізраїль звільнив майже 2000 палестинських утримуваних осіб, зокрема дітей та людей похилого віку, та повернув тіла сотень загиблих палестинців.