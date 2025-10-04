В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Сенат США знову не зміг домовитися про завершення шатдауну

У понеділок державні установи залишатимуться зачиненими.

Сенат США знову не зміг домовитися про завершення шатдауну
Вашингтон
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю Сенат США провалив одразу два голосування щодо бюджетних пропозицій, які мали б завершити період шатдауну, під час якого деякі урядові установи не працюють черед відсутність фінансування.

Як пише BBC, один законопроєкт від республіканців та один від демократів не досягли мінімальної необхідної позначки у 60 голосів. Це означає, що упродовж вихідних і щонайменше у понеділок шатдаун триватиме.

Як і раніше, патову ситуацію спричинює питання охорони здоров'я. Демократи переконані, що американці підтримують їхнє прагнення зберегти фінансування програми Medicaid. Натомість республіканці перейшли від погроз до справи: міста, де традиційно сильна підтримка у Демократичної партії, позбавили додаткових 8 мільярдів доларів інфаструктурного бюджету.

Опитування показують, що намір республіканців зробити демократів винними у шатдауні працює не вельми вдало: 47% американців переконані, що провина лежить на президентській партії, і лише 30% звинувачують опозицію. 
Теми: , ,
