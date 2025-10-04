Польща направляє солдатів до кордонів з Німеччиною та Литвою

Частини та підрозділи Збройних сил перебуватимуть на кордонах із 5 жовтня по 4 квітня 2026 року.

Президент Польщі Кароль Навроцький у п'ятницю підписав наказ про розгортання частин та підрозділів Збройних сил Польщі для допомоги прикордонникам. Солдати охоронятимуть рубежі із з Німеччиною та Литвою.

Як пише RMF24, за даними Бюро національної безпеки Польщі частини та підрозділи Збройних сил "працюватимуть" на кордонах із 5 жовтня по 4 квітня 2026 року.

Також у п'ятницю прем'єр-міністр країни Дональд Туск підписав розпорядження про використання солдатів Військової жандармерії для допомоги Прикордонній службі на кордоні з Німеччиною з 5 жовтня до дати тимчасового відновлення прикордонного контролю.

У відповідному наказі йдеться, що на такий крок країна пішла через "можливу загрозу безпеці або громадському порядку внаслідок виникнення серйозної загрози нелегальної імміграції на державному кордоні з Федеративною Республікою Німеччина".

Прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою було запроваджено 7 липня, а потім продовжено з 6 серпня до 4 жовтня.

У середу міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський підписав постанову про продовження тимчасового прикордонного контролю з цими країнами. Постанова набуде чинності 5 жовтня цього року та продовжить контроль ще на шість місяців, до 4 квітня 2026 року.

Під час дії цього стану прикордонники за підтримки поліції та військовослужбовців Сил територіальної оборони можуть зупиняти окремі транспортні засоби для перевірки.

На польсько-німецькому кордоні контроль здійснюється у 50 місцях, а на польсько-литовському кордоні – у 13.