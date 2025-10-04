В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСвіт

Польща направляє солдатів до кордонів з Німеччиною та Литвою

Частини та підрозділи Збройних сил перебуватимуть на кордонах із 5 жовтня по 4 квітня 2026 року.

Польща направляє солдатів до кордонів з Німеччиною та Литвою
Пункт пропуску на кордоні Польщі і Литви
Фото: Straz Graniczna у соцмережі Х

Президент Польщі Кароль Навроцький у п'ятницю підписав наказ про розгортання частин та підрозділів Збройних сил Польщі для допомоги прикордонникам. Солдати охоронятимуть рубежі із з Німеччиною та Литвою. 

Як пише RMF24, за даними Бюро національної безпеки Польщі частини та підрозділи Збройних сил "працюватимуть" на кордонах із 5 жовтня по 4 квітня 2026 року.

Також у п'ятницю прем'єр-міністр країни Дональд Туск підписав розпорядження про використання солдатів Військової жандармерії для допомоги Прикордонній службі на кордоні з Німеччиною з 5 жовтня до дати тимчасового відновлення прикордонного контролю.

У відповідному наказі йдеться, що на такий крок країна пішла через "можливу загрозу безпеці або громадському порядку внаслідок виникнення серйозної загрози нелегальної імміграції на державному кордоні з Федеративною Республікою Німеччина".

Прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою було запроваджено 7 липня, а потім продовжено з 6 серпня до 4 жовтня.  

У середу міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський підписав постанову про продовження тимчасового прикордонного контролю з цими країнами. Постанова набуде чинності 5 жовтня цього року та продовжить контроль ще на шість місяців, до 4 квітня 2026 року.

Під час дії цього стану прикордонники за підтримки поліції та військовослужбовців Сил територіальної оборони можуть зупиняти окремі транспортні засоби для перевірки.

На польсько-німецькому кордоні контроль здійснюється у 50 місцях, а на польсько-литовському кордоні – у 13.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies