В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Ірані стратили ще сімох людей

Правозахисники кажуть, що чоловіки зазнали жорстоких тортур і були змушені дати "ізнання" під примусом.

У Ірані стратили ще сімох людей
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Іран стратив ще сімох засуджених: шістьох ув’язнених, яким присудили смертну кару за звинуваченням у нападах від імені Ізраїлю та одного, якого звинуватили у вбивстві сунітського священнослужителя у 2009 році в Курдистані, а також в інших злочинах.

Про це пише АР. 

За словами іранської влади, чоловіки вбивали поліцейських та силовиків, а також організовували вибухи в районі Хорремшехра в провінції Хузестан.

Курдська правозахисна група Hengaw повідомила про страти, ідентифікувавши всіх шістьох як "арабських політичних в’язнів", заарештованих під час протестів 2019 року. 

Вона зазначила, що Іран звинуватив цих чоловіків у зв’язках із Рухом арабської боротьби за визволення Ахваза, який раніше здійснював атаки на нафтопроводи та інші об’єкти на південному заході Ірану.

Правозахисники кажуть, що чоловіки зазнали жорстоких тортур і були змушені дати "ізнання" під примусом.Арабське населення Хузестану давно скаржиться на дискримінацію з боку центральної влади Ірану. Як і інші регіони країни, ця провінція неодноразово охоплювалася хвилями масових протестів останніх років.

Іран страчує в’язнів із небаченою з 1988 року швидкістю, коли наприкінці ірано-іракської війни було страчено тисячі людей.

За даними правозахисників, у 2025 році в Ірані стратили понад 1000 осіб, однак реальна цифра може бути вищою, оскільки влада не звітує про кожну страту.
