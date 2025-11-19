Bloomberg: Іран звільнив захоплений нафтовий танкер, але без вантажу

Нафтовий танкер Talara, який минулого тижня захопили іранські сили поблизу Ормузської протоки, був звільнений, однак залишив територіальні води Ірану без вантажу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на компанію Columbia Shipmanagement.

У компанії зазначили, що весь екіпаж перебуває у безпеці. Після звільнення танкер рухається у баластному режимі — без високосірчистого газойлю, який перевозив під час захоплення.

Танкер Talara став першим судном із квітня 2024 року, яке Іран затримав у своїх водах. Інцидент знову викликав занепокоєння щодо можливого відновлення атак Тегерана на торговельні судна на тлі напруження у відносинах з Ізраїлем та Заходом. Проте іранські державні ЗМІ заявили, що судно затримали "за порушення", не уточнюючи деталей.

За даними західних військових сил, захоплення відбулося шляхом висадки з гелікоптера, після чого танкер відбуксували до іранського узбережжя. У Columbia зазначають, що жодних звинувачень екіпажу, менеджерам чи власникам судна не висували.

Відповідно до даних трекінгу від Bloomberg, у середу танкер почав віддалятися від іранських вод, а зміна осадки вказує на те, що вантаж нафти було знято.

Представники іранської Організації портів і морського судноплавства заявили, що не мають інформації про судно чи його вантаж. Зв’язатися з регіональним офісом у Бендер-Аббасі журналістам також не вдалося.