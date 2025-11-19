“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

Bloomberg: Іран звільнив захоплений нафтовий танкер, але без вантажу

Із судна зник вантаж із високосірчистим газойлем.

Фото: EPA/UPG

Нафтовий танкер Talara, який минулого тижня захопили іранські сили поблизу Ормузської протоки, був звільнений, однак залишив територіальні води Ірану без вантажу. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на компанію Columbia Shipmanagement.

У компанії зазначили, що весь екіпаж перебуває у безпеці. Після звільнення танкер рухається у баластному режимі — без високосірчистого газойлю, який перевозив під час захоплення.

Танкер Talara став першим судном із квітня 2024 року, яке Іран затримав у своїх водах. Інцидент знову викликав занепокоєння щодо можливого відновлення атак Тегерана на торговельні судна на тлі напруження у відносинах з Ізраїлем та Заходом. Проте іранські державні ЗМІ заявили, що судно затримали "за порушення", не уточнюючи деталей.

За даними західних військових сил, захоплення відбулося шляхом висадки з гелікоптера, після чого танкер відбуксували до іранського узбережжя. У Columbia зазначають, що жодних звинувачень екіпажу, менеджерам чи власникам судна не висували.

Відповідно до даних трекінгу від Bloomberg, у середу танкер почав віддалятися від іранських вод, а зміна осадки вказує на те, що вантаж нафти було знято.

Представники іранської Організації портів і морського судноплавства заявили, що не мають інформації про судно чи його вантаж. Зв’язатися з регіональним офісом у Бендер-Аббасі журналістам також не вдалося.
