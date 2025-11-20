“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

У Санкт-Петербурзі “активісти” спробували напасти на посла Польщі

Інцидент стався ще 16 листопада на Невському проспекті. Довелося втрутитися охороні дипломата.

Посол Польщі у Росії Кшиштоф Краєвський
Фото: EPA/UPG

У Росії польського посла Кшиштофа Краєвського атакували активісти, які вигукували антипольські та антиукраїнські гасла, повідомило 20 листопада TVP Info. Інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Польщі.

Інцидент стався у неділю, 16 листопада, в Петербурзі. «Росія порушує міжнародні конвенції, що захищають іноземних дипломатів», — сказав дипломат Польському радіо.

«Інцидент стався на Невському проспекті, одній із головних вулиць Петербурга. Там стояла пікетна група. Все почалося з словесної атаки, але учасники явно прагнули фізичної конфронтації. Довелося втрутитися охороні посла», — сказав речник МЗС Мацей Вевюр.

«Ми порушили цю тему під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах посольства Росії у середу. У нас було три основні питання до представника Росії. Перше — вручення ноти про відкликання згоди на функціонування останнього консульства Росії в Польщі. Друге питання — висловлення нашої незгоди та протесту щодо демонтажу барельєфів на кладовищі в Катині. Третє питання — ситуація, що сталася в неділю», — додав Вевюр.

Речник МЗС повідомив, що російська сторона визнала, що такого не повинно було статися і подібні інциденти не мають мати місце.

Посол Краєвський розповів, що подібні випадки трапляються часто, коли він подорожує за межі Москви, щоб зустрітися з польською громадою або відвідати місця пам’яті. Раніше у Смоленську та Іркутську групи так званих активістів також у його присутності вигукували антипольські та антиукраїнські гасла. Багаторазово до нього підходили невідомі, які представлялися «журналістами» і ставили провокаційні запитання.
