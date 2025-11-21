Трамп підписав указ про скасування тарифів на бразильську яловичину та каву

У липні на них були накладені тарифи у розмірі 40%.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування низки імпортних мит на бразильську продукцію.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Трамп скасував мита на бразильську яловичину, каву та деякі інші сільськогосподарські продукти. У липні на них були накладені тарифи у розмірі 40%.

Це розпорядження вплине на імпорт з Бразилії до США з 13 листопада або пізніше та може вимагати повернення мит, стягнутих з цих товарів.