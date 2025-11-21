Трамп підписав указ про скасування тарифів на бразильську яловичину та каву

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування низки імпортних мит на бразильську продукцію.
Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, Трамп скасував мита на бразильську яловичину, каву та деякі інші сільськогосподарські продукти. У липні на них були накладені тарифи у розмірі 40%.
Це розпорядження вплине на імпорт з Бразилії до США з 13 листопада або пізніше та може вимагати повернення мит, стягнутих з цих товарів.
- На початку жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою, яку сторони несподівано охарактеризували як "дружню".
- Президенти говорили близько пів години, під час чого да Сілва намагався вмовити Білий дім скасувати митні тарифи у 50%, запроваджені як "покарання" через справу Болсонару.