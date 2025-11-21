В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головна

Трамп підписав указ про скасування тарифів на бразильську яловичину та каву

У липні на них були накладені тарифи у розмірі 40%.

Трамп підписав указ про скасування тарифів на бразильську яловичину та каву
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування низки імпортних мит на бразильську продукцію.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Трамп скасував мита на бразильську яловичину, каву та деякі інші сільськогосподарські продукти. У липні на них були накладені тарифи у розмірі 40%.

Це розпорядження вплине на імпорт з Бразилії до США з 13 листопада або пізніше та може вимагати повернення мит, стягнутих з цих товарів.
