Трамп помирився з президентом Бразилії

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою, яку сторони несподівано охарактеризували як "дружню".

Як пише BBC, це суттєвий крок щодо примирення між політиками, які останні кілька місяців позаочі висловлювалися один про одного доволі вороже. Трамп звинувачував бразильського лідера у "полюванні на відьом" через засудження колишнього президента Жаїра Болсонару. Натомість да Сілва публічно закликав республіканця не втручатися у внутрішні справи його країни та не думати про себе як про "імператора світу".

Президенти говорили близько пів години, під час чого да Сілва намагався вмовити Білий дім скасувати митні тарифи у 50%, запроваджені як "покарання" через справу Болсонару. Зрештою домовилися зустрітися особисто - або на кліматичному саміті ООН у Бразилії, або ж на саміті ASEAN у Малайзії. Да Сілва також висловив готовність приїхати до США.