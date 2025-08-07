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Президент Бразилії не бачить сенсу станом на зараз в прямих тарифних переговорах з Трампом

Водночас уряд Бразилії не відмовиться від переговорів на рівні кабінету міністрів. 

Президент Бразилії не бачить сенсу станом на зараз в прямих тарифних переговорах з Трампом
Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не бачить можливості для прямих переговорів зараз з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Лула да Сілва також зазначив, що Бразилія не збирається оголошувати про взаємні тарифи.

Водночас уряд Бразилії не відмовиться від переговорів на рівні кабінету міністрів. 

“У день, коли моя інтуїція підкаже, що Трамп готовий до розмови, я не вагатимуся йому зателефонувати. Але сьогодні моя інтуїція підказує, що він не хоче розмовляти. І я не буду принижувати себе”, – сказав Лула.

Він нагадав, що Дональд Трамп має досвід у приниженні гостей Білого дому, таких як президент Південної Африки Сиріл Рамафоса та президент України Володимир Зеленський.

Також Лула охарактеризував відносини між США та Бразилією як найнижчі за 200 років.

Президент Бразилії планує зателефонувати лідерам БРІКС, починаючи з Індії та Китаю, щоб обговорити можливість спільної відповіді на тарифи США.

“Поки що немає координації між БРІКС, але вона буде”, – пообіцяв Лула.

  • Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження проти товарів із Бразилії ставки тарифного мита у розмірі 50% - на сорок відсоткових пунктів більше, ніж країна могла б розраховувати за звичайних обставин.
  • Рішення республіканця має не економічне, а суто політичне підґрунтя: таким чином він покарав бразильську владу за кримінальну справу проти колишнього президента Жаїра Болсонару, якому Трамп відверто симпатизує. 
  • Уряд Бразилії подав запит на проведення консультацій із США у межах Світової організації торгівлі через запроваджені Вашингтоном мита на бразильські товари.
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