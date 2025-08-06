У США на військовій базі у Джорджії сталася стрілянина, є поранені

На військовій базі США Форт-Стюарт у штаті Джорджія сталася стрілянина. Внаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро солдатів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці армійського аеродрому Fort Stewart-Hunter.

Відомо, що інцидент стався у комплексі другої бойової групи бронетанкової бригади. Військова поліція одразу вирушила на місце, а об’єкт було заблоковано. Стрільця затримали.

Пораненим солдатам надали медичну допомогу на місці, після чого їх доправили до громадської армійської лікарні. Наразі загрози для громади немає.

У Білому домі стежать за ситуацією.