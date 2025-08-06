Рубіо: США можуть оголосити нові санкції проти Росії вже сьогодні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення про можливі нові санкції проти Росії можуть з’явитися вже сьогодні, 6 серпня, пише The Guardian.

Рубіо зазначив, що вже обговорював це питання зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Росії, і планує провести додаткові консультації протягом дня.

«Ми матимемо більше інформації вже сьогодні», — сказав Рубіо, відповідаючи на запитання, чи можуть санкції набути чинності вже цього тижня.

«Можливо, будуть оголошення. Можливо — позитивні, можливо — ні», — додав він.