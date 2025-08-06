Рубіо: США можуть оголосити нові санкції проти Росії вже сьогодні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення про можливі нові санкції проти Росії можуть з’явитися вже сьогодні, 6 серпня, пише The Guardian.
Рубіо зазначив, що вже обговорював це питання зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Росії, і планує провести додаткові консультації протягом дня.
«Ми матимемо більше інформації вже сьогодні», — сказав Рубіо, відповідаючи на запитання, чи можуть санкції набути чинності вже цього тижня.
«Можливо, будуть оголошення. Можливо — позитивні, можливо — ні», — додав він.
- Тим часом триває розмова президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського.
- Журналісти Financial Times стверджують, що в разі відмови російського диктатора Путіна прийняти ультиматум щодо завершення війни в Україні до п'ятниці адміністрація Дональда Трампа готує нові санкції проти російського нафтового "тіньового флоту".
- У Білому домі обмеження проти старих танкерів, які транспортують російську нафту для продажу в обхід західних санкцій, вважають "простим кроком, щоб змусити Росію відчути більші витрати".
- Днями Трамп висловився про те, що коли нафта подешевшає, то Путін припинить війну.
- У липні лідер Штатів заявив, що з 8 серпня введе нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують енергоносії, які вона експортує, якщо Москва не зробить кроків з припинення війни з Україною.