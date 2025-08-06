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Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини, є жертви

Унаслідок російських обстрілів загинула 65-річна жінка.

Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини, є жертви
наслідки обстрілів РФ
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російські окупанти атакували Дніпропетровщину близько 70 разів. Під обстрілами опинилися три райони.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Найбільше дісталося Нікопольщині. По тамтешніх територіях російська армія била здебільшого FPV-дронами. Цілила й артилерією. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів загинула 65-річна жінка. Є й дві постраждалі – 78 і 76 років. Їх госпіталізували.

Пошкоджені 10 приватних будинків і 3 господарські споруди. Виникло кілька займань. 

У Синельниківському районі агресор атакував КАБами та БпЛА. Під ударом були Межівська і Покровська громади. Понівечені 4 автобуси, 7 приватних будинків. Два з них зайнялися. 

По Зеленодольській громаді Криворізького району російська армія влучила безпілотником. Сталася пожежа.
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