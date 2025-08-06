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15 років тюрми отримала агент російської воєнної розвідки, який підірвав авто з українським військовим

Російським агентом виявся 41-річний безробітний харків’янин, якого окупанти завербували через його давнього приятеля

15 років тюрми отримала агент російської воєнної розвідки, який підірвав авто з українським військовим
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки. Він входив до складу ворожої оперативно-бойової групи, яка у Харкові влітку 2024 року підірвала авто з воїном ЗСУ.

Про це інформує Служба безпеки України.

Тоді внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення. Контррозвідка СБУ затримала всіх чотирьох учасників ворожого осередку, коли вони готували новий теракт у прифронтовому місті. Троє з них у червні цього року вже отримали реальні терміни покарання.

Наразі за матеріалами Служби безпеки засуджено їхнього спільника. Ним виявся 41-річний безробітний харків’янин, якого окупанти завербували через його давнього приятеля – бойовика спецназу російського ГРУ.

Усі четверо агентів діяли разом і мали одного спільного куратора від воєнної розвідки РФ. За його вказівками учасники ворожої групи стежили за автомобілем українського воїна, а потім заклали під нього саморобний вибуховий пристрій.

Після замаху агенти зробили ще одну вибухівку, яку намагались заховати у заздалегідь облаштованому схроні для майбутніх терактів.

Одночасно вони отримали завдання відстежити та пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони, але Служба безпеки зірвала плани ворога.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів колегія суддів визнала 4-го учасника групи винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

У листопаді минулого року у Харкові СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російської воєнної розвідки, яка підірвала авто з військовим і готувала нові теракти та шпигувала за Силами оборони. За даними контррозвідки, до складу ворожого осередку входили четверо місцевих мешканців: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних.
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