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Російські окупанти вдарили по Боровій на Харківщині, є постраждалий

Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Російські окупанти вдарили по Боровій на Харківщині, є постраждалий
На Ізюмщині дві російські ракети пошкодили навчальний заклад
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти атакували FPV-дроном селище Борова Харківської області. Постраждав літній чоловік. 

Про це повідомляє Ізюмська РВА.

"Близько 11:55 у селищі Борова Борівської селищної територіальної громади зафіксовано влучання ворожого FPV – дрона в дорожне покриття  на вул. 14 квартал, внаслідок чого 1 людина  1938 р.н. зазнала тілесних ушкоджень, їй було надано невідкладну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені навколишні багатоквартирні будинки та одне авто. На місці  працюють  відповідні профільні служби. 

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Постраждала одна людина – у м. Харків постраждала 20-річна жінка.
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