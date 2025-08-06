Російські окупанти вдарили по Боровій на Харківщині, є постраждалий

Російські окупанти атакували FPV-дроном селище Борова Харківської області. Постраждав літній чоловік.

Про це повідомляє Ізюмська РВА.

"Близько 11:55 у селищі Борова Борівської селищної територіальної громади зафіксовано влучання ворожого FPV – дрона в дорожне покриття на вул. 14 квартал, внаслідок чого 1 людина 1938 р.н. зазнала тілесних ушкоджень, їй було надано невідкладну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені навколишні багатоквартирні будинки та одне авто. На місці працюють відповідні профільні служби.