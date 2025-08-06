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У липні Міноборони кодифікувало 50 нових боєприпасів

У переліку – новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для БпЛА.

У липні Міноборони кодифікувало 50 нових боєприпасів
Фото: Міноборони

Упродовж липня Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ 50 нових боєприпасів вітчизняного виробництва. 

Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Серед допущених до експлуатації переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

За 7 місяців 2025 року Міноборони кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів. 

  • Кабінет Міністрів України унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану.
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