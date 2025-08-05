"Піксель" залишається, але з’являється додатковий варіант камуфляжу, - Міноборони

Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів – "олива", "койот" чи ММ-16Ф"

У Міністерстві оборони заявили, що наразі не йдеться про повну заміну пікселя, але з’явиться додатковий варіант камуфляжу для Збройних сил України.

Про це йдеться у роз'ясненні Міноборони.

У червні 2025 року на запит головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців було затверджено зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25. Його використовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна. Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах.

"Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 ("піксель") на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів – "олива", "койот" чи ММ-16Ф", - наголосили в Міноборони.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення вже затвердило оновлену Технічну специфікацію A01XJ.29979-539:2025 (02) "Тканини бавовняні та змішані", яку доповнило маскувальним малюнком ММ-25. На сьогодні від виробників або постачальників вже надійшло понад 10 звернень для ознайомлення і вивчення маскувального малюнку та колірної гами.

Закупівельна агенція Міноборони "ДОТ" вже оголосила перші тендери на закупівлю пробних партій. На 2025 рік заплановані поставки обмеженого обсягу – по 20 000 одиниць.

"Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення – це виклик як для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти. Наша мета – щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення", – зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Як повідомлялося, 3 серпня Міноборони затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ – ММ-25.