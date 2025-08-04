Українські фахівці з розмінування навчатимуться у Ліванському центрі протимінної діяльності

Фахівці з розмінування ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту проходитимуть підготовку в Регіональній школі з гуманітарного розмінування при Ліванському центрі протимінної діяльності.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Склад, строки та рівень підготовки українських фахівців з розмінування будуть визначені згодом. Навчання українців фінансуватиме Франція.

Представники України та Франції обговорили основні ризики від хімічного забруднення ґрунтів ВНП і бойовими хімічними речовинами у довготривалій перспективі.

Крім того, українська делегація поділилася власними напрацюваннями у сфері розмінування забруднених територій та використання різноманітних методик визначення ступеня їхнього забруднення.