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Українські фахівці з розмінування навчатимуться у Ліванському центрі протимінної діяльності

Навчання фінансуватиме Франція.

Українські фахівці з розмінування навчатимуться у Ліванському центрі протимінної діяльності
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Фахівці з розмінування ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту проходитимуть підготовку в Регіональній школі з гуманітарного розмінування при Ліванському центрі протимінної діяльності. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Склад, строки та рівень підготовки українських фахівців з розмінування будуть визначені згодом. Навчання українців фінансуватиме Франція.

Представники України та Франції обговорили основні ризики від хімічного забруднення ґрунтів ВНП і бойовими хімічними речовинами у довготривалій перспективі. 

Крім того, українська делегація поділилася власними напрацюваннями у сфері розмінування забруднених територій та використання різноманітних методик визначення ступеня їхнього забруднення.
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