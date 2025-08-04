У Держспецтрансслужбі Міноборони викрили "крота", який мав корегувати удари РФ

Агента затримали, коли він проходив загальновійськову підготовку на полігоні.

У СБУ повідомили, що військова контррозвідка викрила ще одну спробу агентурного проникнення російської воєнної розвідки (ГРУ) до Сил оборони України.

"За результатами дій на випередження на Дніпропетровщині затримано мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України, який працював на ворога", – зазначили у Службі безпеки. За інформацією Офісу генпрокурора, агент передав ворогу дані щодо чотирьох військових об’єктів на території Дніпропетровської області.

Затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні.

Як встановило розслідування, військового завербували вороги одразу після мобілізації до підрозділу. Він потрапив у поле зору росіян через свої проросійські коментарі у соцмережах.

Головним завданням агента було коригування повітряних атак РФ по Силах оборони у Дніпропетровській області.Задокументували, що фігурант "злив" російській спецслужбі геолокації військової частини, де він проходив військову підготовку. Потім агент почав збирати координати суміжних формувань Сил оборони, по яких окупанти планували здійснити ракетні удари.

Зібрані розвіддані зрадник месенджером передавав куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних "цілей".

Крота вдалося вчасно виявити, задокументувати його контакти з російським гру і затримати. Під час спецоперації убезпечили локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

При обшуку у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.