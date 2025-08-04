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Через обстріли Дніпропетровщини постраждала 4-місячна дитина. Вона у важкому стані

Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості.

Через обстріли Дніпропетровщини постраждала 4-місячна дитина. Вона у важкому стані
Ілюстративне фото
Фото: United24

Унаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській обалсті постраждала 4-місячнее немовля. Дитина знаходиться у лікарні у важкому стані. Ще дві жінки – у стані вередньої тяжкості.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

До пізнього вечора та вранці ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Обстрілював з артилерії.

Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

"Поранені троє людей, всіх доправили до лікарні. 4-місячна дівчинка – "важка". Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості", – написав Лисак у телеграмі. 

Він уточнив, що через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство.Оборонці неба знищили над областю 2 безпілотники.

  • Нещодавно на Дніпропетровщині армія РФ поранила двох дітей. 4-річний хлопчик був у важкому стані.
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