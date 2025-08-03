Зловмисник стріляв у бійця з травматичного пістолета.

Поліція Харківщини затримала 43-річного чоловіка, який увечері 3 серпня вистрілив з травматичного пістолета у ветерана ЗСУ в Індустріальному районі Харкова.

затриманий нападник

Про інцидент повідомили в обласній прокуратурі та Нацполіції.

За даними слідства, інцидент стався біля багатоквартирного будинку. Під час конфлікту нападник дістав травматичний пістолет ПМР калібру 9 мм і вистрілив впритул у 22-річного військового, після чого побив його.

момент нападу на військового

Потерпілий — український захисник, який під час бойового завдання на війні з Росією втратив ногу. Йому встановили протез і чоловік перебуває у лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу.

«Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання у Харкові», — повідомили в прокуратурі.

Слідчі готують нападникові повідомлення про підозру в хуліганстві, вчиненому із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці уточнюють обставини злочину.