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У Харкові стріляли у ветерана ЗСУ, поліція затримала нападника

Зловмисник стріляв у бійця з травматичного пістолета.

У Харкові стріляли у ветерана ЗСУ, поліція затримала нападника
затримання нападника

Поліція Харківщини затримала 43-річного чоловіка, який увечері 3 серпня вистрілив з травматичного пістолета у ветерана ЗСУ в Індустріальному районі Харкова. 

затриманий нападник
затриманий нападник

Про інцидент повідомили в обласній прокуратурі та Нацполіції.

За даними слідства, інцидент стався біля багатоквартирного будинку. Під час конфлікту нападник дістав травматичний пістолет ПМР калібру 9 мм і вистрілив впритул у 22-річного військового, після чого побив його.

момент нападу на військового
момент нападу на військового

Потерпілий — український захисник, який під час бойового завдання на війні з Росією втратив ногу. Йому встановили протез і чоловік перебуває у лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу.

«Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання у Харкові», — повідомили в прокуратурі.

Слідчі готують нападникові повідомлення про підозру в хуліганстві, вчиненому із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці уточнюють обставини злочину.
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