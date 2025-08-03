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У понеділок частину України накриють дощі

На Київщині буде без опадів.

У понеділок частину України накриють дощі
погода на 4 серпня

У понеділок в Україні очікують мінливу хмарність.

Як повідомив Гідрометцентр, у східних та північно-східних, вдень і у західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території - без опадів.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі - 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, у південній частині - до 23°; вдень 24-29, у південній частині до 34°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

На Київщині буде без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 14-19°, вдень 24-29°. У Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.
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