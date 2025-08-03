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На Донеччині ліквідували масштабну лісову пожежу, спричинену російськими обстрілами

Загальна площа, пройдена вогнем, - близько 1400 гектарів. 

На Донеччині ліквідували масштабну лісову пожежу, спричинену російськими обстрілами
Фото: ДСНС

На Донеччині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу, яка сталася 29 липня внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського району.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вогонь охопив значну площу - утворилися 8 окремих осередків займання, які становили серйозну загрозу для навколишнього середовища та прилеглих населених пунктів. 

"Завдяки скоординованим діям й відважності рятувальників усі осередки вдалося локалізувати та ліквідувати. Загальна площа, пройдена вогнем, склала близько 1400 гектарів лісу", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують чергування у пожежонебезпечних зонах, аби не допустити повторного займання.

Фото: ДСНС
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