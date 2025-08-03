На Харківщині рятувальники потрапили під російський обстріл

Уночі 3 серпня окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на Харківщину. Під повторний обстріл потрапили рятувальники.

Про це інформує ДСНС України.

У Чугуєві унаслідок обстрілів пожежі виникли у приватних господарчих спорудах, також горіли конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Постраждали 3 особи.

У м. Балаклія ворожі удари зафіксовані на 2 локаціях. На першій горіли 8 приватних будинків на загальній площі 1000 м кв. та суха трава на площі 1500 м кв. Рятувальникам вдалось врятувати 4 людей, зокрема дитину.

Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено 2 пожежних автомобіля. Особовий склад не постраждав.