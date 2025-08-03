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На Харківщині рятувальники потрапили під російський обстріл

Уночі окупанти атакували населені пункти Харківщини.

На Харківщині рятувальники потрапили під російський обстріл
обстріли Харківщини
Фото: ДСНС Харківської області

Уночі 3 серпня окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на Харківщину. Під повторний обстріл потрапили рятувальники.

Про це інформує ДСНС України.

У Чугуєві унаслідок обстрілів пожежі виникли у приватних господарчих спорудах, також горіли конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Постраждали 3 особи.

У м. Балаклія ворожі удари зафіксовані на 2 локаціях. На першій горіли 8 приватних будинків на загальній площі 1000 м кв. та суха трава на площі 1500 м кв.  Рятувальникам вдалось врятувати 4 людей, зокрема дитину. 

Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено 2 пожежних автомобіля. Особовий склад не постраждав.

  • Через російські обстріли минулої доби на Харківщині загинула людина та шестеро цивільних зазнали поранень.
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