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Окупанти атакували Корабельний район Херсона, є поранена

Жінка в момент атаки перебувала вдома.

Окупанти атакували Корабельний район Херсона, є поранена
Фото: Херсонська МВА

Російські окупанти знову атакували Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілу поранень зазнала 52-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 05:30 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала жінка", — ідеться у повідомленні.

52-річна місцева мешканка в момент атаки перебувала вдома. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада "швидкої" надала потерпілій допомогу на місці.

  • Влада Херсона наполегливо закликає мешканців мікрорайону Корабел евакуюватися через пошкодження мосту КАБом. Унаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше. Крім цього, понівечено й газогін. 
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