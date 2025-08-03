Окупанти атакували Корабельний район Херсона, є поранена

Російські окупанти знову атакували Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілу поранень зазнала 52-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 05:30 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала жінка", — ідеться у повідомленні.

52-річна місцева мешканка в момент атаки перебувала вдома. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада "швидкої" надала потерпілій допомогу на місці.