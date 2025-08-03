Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники

Росіяни знову атакували Синельниківщину і Нікопольщину.

Уночі 3 серпня сили ППО знищили над Дніпропетровщиною два ворожі дрони.

Про це інформує очільник ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба, за інформацією ПвК, знищили в області 2 безпілотники", — ідеться у повідомленні.

Однак, зафіксовані удари БпЛА по Синельниківщині. Через атаку шахедами у районному центрі пошкоджена інфраструктура. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

У Межівській громаді внаслідок влучання FPV-дрону зайнялась будівля.

Під ударами опинилася Нікопольщина. Ворог застосовував дрони й артилерію. Удари прийшлися по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах.

Понівечені два приватні будинки та господарська споруда. Минулося без загиблих і постраждалих.