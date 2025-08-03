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Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники

Росіяни знову атакували Синельниківщину і Нікопольщину. 

Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники
Фото: Генштаб

Уночі 3 серпня сили ППО знищили над Дніпропетровщиною два ворожі дрони. 

Про це інформує очільник ОВА Сергій Лисак. 

"Вночі оборонці неба, за інформацією ПвК, знищили в області 2 безпілотники", — ідеться у повідомленні.

Однак, зафіксовані удари БпЛА по Синельниківщині. Через атаку шахедами у районному центрі пошкоджена інфраструктура. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. 

У Межівській громаді внаслідок влучання FPV-дрону зайнялась будівля.

Під ударами опинилася Нікопольщина. Ворог застосовував дрони й артилерію. Удари прийшлися по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. 

Понівечені два приватні будинки та господарська споруда. Минулося без загиблих і постраждалих.

  • Унаслідок учорашніх обстрілів на Нікопольщині пошкоджені промислове підприємство, 3 приватні будинки, лінія електропередач. Пожежі, що виникли через атаки, ліквідували.
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