Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники

Уночі 3 серпня сили ППО знищили над Дніпропетровщиною два ворожі дрони.
Про це інформує очільник ОВА Сергій Лисак.
"Вночі оборонці неба, за інформацією ПвК, знищили в області 2 безпілотники", — ідеться у повідомленні.
Однак, зафіксовані удари БпЛА по Синельниківщині. Через атаку шахедами у районному центрі пошкоджена інфраструктура. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.
У Межівській громаді внаслідок влучання FPV-дрону зайнялась будівля.
Під ударами опинилася Нікопольщина. Ворог застосовував дрони й артилерію. Удари прийшлися по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах.
Понівечені два приватні будинки та господарська споруда. Минулося без загиблих і постраждалих.
- Унаслідок учорашніх обстрілів на Нікопольщині пошкоджені промислове підприємство, 3 приватні будинки, лінія електропередач. Пожежі, що виникли через атаки, ліквідували.