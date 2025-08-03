Росія вже втратила в Україні близько 1 056 130 військових, — Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 1 056 130 російських окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1056130 (+920) осіб
- танків – 11068 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23071 (+2) од
- артилерійських систем – 31025 (+43) од
- РСЗВ – 1452 (+0) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49374 (+178)
- крилаті ракети – 3552 (+1)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57159 (+135)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
Дані уточнюються.