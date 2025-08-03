Росія вже втратила в Україні близько 1 056 130 військових, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 1 056 130 російських окупантів.

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