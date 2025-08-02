Після чергового обстрілу Києва уряд запускає додатковий механізм, який дозволяє громадам швидше відновлювати пошкоджене житло – багатоквартирні будинки та гуртожитки.

Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну 2 серпня, повідомила Юлія Свириденко.

Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість – на місцях. Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою єВідновлення.

Окремо в рішенні уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання – до моменту завершення ремонту або отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади.