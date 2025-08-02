Внаслідок ударів по Нікопольщині пошкоджено промислове підприємство і приватні будинки

Під вогнем були райцентр, Покровська, Марганецька і Мирівська громади.

Від ударів артилерією та FPV-дронами протягом дня потерпала Нікопольщина. Гучно було в райцентрі, Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені промислове підприємство, 3 приватні будинки, лінія електропередач. Пожежі, що виникли через атаки, ліквідували.

Крім того, за уточненою інформацією, внаслідок нічного удару безпілотником по Васильківській громаді Синельникіського району пошкоджена також будівля комунального підприємства.