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Внаслідок ударів по Нікопольщині пошкоджено промислове підприємство і приватні будинки

Під вогнем були райцентр, Покровська,  Марганецька і Мирівська громади.

Внаслідок ударів по Нікопольщині пошкоджено промислове підприємство і приватні будинки
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Від ударів артилерією та FPV-дронами протягом дня потерпала Нікопольщина. Гучно було в райцентрі, Покровській,  Марганецькій і Мирівській громадах, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Пошкоджені промислове підприємство, 3 приватні будинки, лінія електропередач. Пожежі, що виникли через атаки, ліквідували.

Крім того, за уточненою інформацією, внаслідок нічного удару безпілотником по Васильківській громаді Синельникіського району пошкоджена також будівля комунального підприємства.
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