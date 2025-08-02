На кордоні затримали 9 чоловіків, які йшли три доби, щоб незаконно потрапити до Молдови

За це вони мали заплатити "організатору" від 130 до 150 тис. гривень з кожного.

У Роздільнянському районі Одещини прикордонники Подільського загону виявили та затримали дев’ятьох чоловіків, які намагались незаконно потрапити до Молдови.

Як розповіли у ДПСУ, вони отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміністратора телеграм-каналу. За таку "послугу" у випадку успішного перетину кордону "клієнти" мали заплатити на криптогаманець від 130 до 150 тис. гривень з кожного.

Щоб втілити плани у життя, чоловіки три доби добиралися до кордону пішки, долаючи значну відстань під палючим сонцем.

"Прикордонники застерігають: такі «подорожі» є не лише незаконними, а й небезпечними для життя і здоров’я. Виснаження, зневоднення, теплові удари – це реальні наслідки кількаденних маршів у спекотну погоду. Бажання оминути закон може коштувати набагато більше, ніж штраф", – зазначили у ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно жителів Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської, Волинської, Донецької та Вінницької областей склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.