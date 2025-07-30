Він купив одяг у секонд-хенді.

В Одеській області затримали чоловіка, який, переодягнувшись жінкою, намагався потрапити за кордон.

Про це розповіли у ДСНС.

Виявили порушника на автодорозі "Одеса-Рені" прикордонники Білгород-Дністровського загону.

"Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці запримітили особу, одягнуту в стилі total-black»: чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня", – йдеться у повідомленні.

Зʼясувалося, що особа, яка прямувала як жінка, насправді є 30-річним чоловіком. Він розповів, що аби "змінити стать", одяг придбав в секонд-хенді міста Одеси. До того ж подорожувальник їхав разом зі своєю співмешканкою. Аби не привертати увагу з боку інших пасажирів, вони зайняли останні місця в автобусі.

"Однак така подорож тривала не довго - лише до контрольного посту прикордонників", – зазначили прикордонники.

Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скерували до суду.