У СБУ повідомили про затримання "крота" у Силах оборони на Харківщині

Він погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав гроші, щоб покрити свої борги за азартні ігри.

У СБУ повідомили, що військова контррозвідка затримала агента фсб в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині.

Як розповіли у Службі безпеки, зрадником виявився 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через Телеграм-канал із пошуку "легких заробітків".

Він погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав гроші, щоб покрити свої борги за азартні ігри.

Розслідування встановило, що агент наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак чоловік завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами. Під час таких "виходів за периметр" агент додатково збирав для фсб дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони.

Вороги розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки "прорирів" вглиб території України.

"Військова контррозвідка СБУ затримала фігуранта «на гарячому», коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової", – повідомили у СБУ.

Під час обушків у "крота" вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Також Служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник фсб РФ Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

Крім того, СБУ убезпечила пункти базування та маршрути переміщення українських військ на відповідній ділянці фронту.

Слідчі СБУ в Харківській області повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також підозру у державній зраді отримав куратор цього агента від фсб.Затриманий агент перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.