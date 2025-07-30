Росіяни поранили двох цивільних жінок на Сумщині

Від обстрілів ворога постраждали населені пункти у 12 територіальних громадах області.

Упродовж доби через обстріли російськими військами Сумщини поранені дві цивільні жінки.

Як розповіли у ОВА, одна жінка поранена у Білопільській громаді внаслідок удару FPV-дрона, а інша – у Середино-Будській громаді. Вона теж постраждала через удар FPV-дроном.

Протягом доби, з ранку 29 липня до ранку 30 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 30 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

до 10 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 30 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами і БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Середино-Будській громаді знищений цивільний автомобіль, пошкоджено скління вікон та майно 2-х багатоквартирних будинків.

Вдалося евакуювати 15 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 51 хвилину.