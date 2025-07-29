Росіяни вдарили по навчальному полігону ЗСУ, є загиблі і поранені

29 липня армія РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
“Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців”, - йдеться у повідомленні.
Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу призначили службове розслідування та створили комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ.
“У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності”, - запевнили в Командуванні Сухопутних військ.
- 22 червня ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Повідомлялося про трьох загиблих і 14 поранених.
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1 червня росіяни вдарили по 239-му полігону у Дніпропетровській області, загинули 12 людей, ще понад 60 були поранені. Тоді командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку. Президент Володимир Зеленський згодом перевів Драпатого командувати Об'єднаними силами.
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Через кілька днів ворог вдарив балістикою по полігону у Полтавській області. Унаслідок удару двоє людей отримали поранення і померли пізніше у лікарні.
- 1 березня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий визнав ворожий удар по полігону. Він не назвав місце удару, але за даними журналіста Юрія Бутусова, ворог атакував полігон у Черкаському Дніпропетровської області. За його інформацією, загинули близько 30 військових, поранені ще близько 100.