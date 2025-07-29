Росіяни вдарили по навчальному полігону ЗСУ, є загиблі і поранені

Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців

29 липня армія РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців”, - йдеться у повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу призначили службове розслідування та створили комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ.

“У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності”, - запевнили в Командуванні Сухопутних військ.