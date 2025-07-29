Зеленський підписав закон про визнання депортованими у 1944-1951 українців із території Польщі

Володимир Зеленський підписав закон про визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі.
Про це зазначено у картці документа на сайті парламенту.
Відповідно до закону, осіб українського походження, примусово переселених з Польської Народної Республіки на підставі рішень органів колишнього СРСР і ПНР у період 1944-1951 років, додали до переліку тих, що мають статус депортованих.
Документ передбачає, що держава гарантує депортованим, а в разі їх смерті – членам їхніх сімей (чоловік, дружина, діти), право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Мають при цьому виплатити одноразову матеріальну допомогу.
Внаслідок переселень і депортацій у 1944–1951 роках рідних домівок було позбавлено близько 700 тисяч українців.
- У листопаді 2018 року Верховна Рада встановила День пам’яті українців - жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, який відзначається щороку у другу неділю вересня.
- Примусове переселення українців з Польщі відбувалося в кілька етапів, основний з яких прийшовся на 1944-46 роки. Тоді за угодою між УРСР і Польським комітетом національного визволення про "обмін населенням" з території сучасної Польщі до західних і південно-східних областей України вивезли понад 482 тисяч українців. Одночасно із західних областей УРСР до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків і євреїв.
- Продовженням депортації українців стала акція "Вісла", проведена у 1947 році польським комуністичним режимом. У ході операції близько 150 тисяч українців депортували на північні та північно-західні території Польщі.
- В межах демаркації та "вирівнювання" кордону виселення українців з Польщі продовжувалося до 1951 року.
- Проєкт Закону про визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки, парламент підтримав 16 липня цього року. Документ внесли до парламенту ще у вересні 2019 року.