Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський підписав закон про визнання депортованими у 1944-1951 українців із території Польщі

Потерпілі отримають одноразову матеріальну допомогу.

Зеленський підписав закон про визнання депортованими у 1944-1951 українців із території Польщі
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський підписав закон про визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це зазначено у картці документа на сайті парламенту.

Відповідно до закону, осіб українського походження, примусово переселених з Польської Народної Республіки на підставі рішень органів колишнього СРСР і ПНР у період 1944-1951 років, додали до переліку тих, що мають статус депортованих.

Документ передбачає, що держава гарантує депортованим, а в разі їх смерті – членам їхніх сімей (чоловік, дружина, діти), право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Мають при цьому виплатити одноразову матеріальну допомогу.

Внаслідок переселень і депортацій у 1944–1951 роках рідних домівок було позбавлено близько 700 тисяч українців.

  • У листопаді 2018 року Верховна Рада встановила День пам’яті українців - жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, який відзначається щороку у другу неділю вересня.
  • Примусове переселення українців з Польщі відбувалося в кілька етапів, основний з яких прийшовся на 1944-46 роки. Тоді за угодою між УРСР і Польським комітетом національного визволення про "обмін населенням" з території сучасної Польщі до західних і південно-східних областей України вивезли понад 482 тисяч українців. Одночасно із західних областей УРСР до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків і євреїв.
  • Продовженням депортації українців стала акція "Вісла", проведена у 1947 році польським комуністичним режимом. У ході операції близько 150 тисяч українців депортували на північні та північно-західні території Польщі.
  • В межах демаркації та "вирівнювання" кордону виселення українців з Польщі продовжувалося до 1951 року.
  • Проєкт Закону про визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки, парламент підтримав 16 липня цього року. Документ внесли до парламенту ще у вересні 2019 року.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies