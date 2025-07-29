Зеленський підписав закон про визнання депортованими у 1944-1951 українців із території Польщі

Володимир Зеленський підписав закон про визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі.

Про це зазначено у картці документа на сайті парламенту.

Відповідно до закону, осіб українського походження, примусово переселених з Польської Народної Республіки на підставі рішень органів колишнього СРСР і ПНР у період 1944-1951 років, додали до переліку тих, що мають статус депортованих.

Документ передбачає, що держава гарантує депортованим, а в разі їх смерті – членам їхніх сімей (чоловік, дружина, діти), право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Мають при цьому виплатити одноразову матеріальну допомогу.

Внаслідок переселень і депортацій у 1944–1951 роках рідних домівок було позбавлено близько 700 тисяч українців.