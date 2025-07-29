Сирський: ворог активізував наступ поблизу Кам’янського на Запорізькому напрямку

Бойових зіткнень тут менше, ніж на інших ділянках, але росіяни посилили наступальні дії.

Зростає активність російських військ на Запорізькому напрямку, зокрема в районі населеного пункту Кам’янське.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький», — зазначив Сирський.

За його словами, хоч бойових зіткнень тут менше, ніж на інших ділянках, росіяни посилили наступальні дії та активно застосовують керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони й малі штурмові групи.

Головком відвідав підрозділи, які ведуть оборону у Запорізькій області, заслухав командирів і віддав розпорядження для вирішення нагальних проблем.

«Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя», — заявив Сирський.