Сирський: ворог активізував наступ поблизу Кам’янського на Запорізькому напрямку

Зростає активність російських військ на Запорізькому напрямку, зокрема в районі населеного пункту Кам’янське.
Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
«Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький», — зазначив Сирський.
За його словами, хоч бойових зіткнень тут менше, ніж на інших ділянках, росіяни посилили наступальні дії та активно застосовують керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони й малі штурмові групи.
Головком відвідав підрозділи, які ведуть оборону у Запорізькій області, заслухав командирів і віддав розпорядження для вирішення нагальних проблем.
«Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя», — заявив Сирський.