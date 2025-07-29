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Агент ФСБ отримав 15 років тюрми за коригування авіаударів по штабах Сил оборони

Засуджений — 40-річний працівник пилорами із Чернігова.

Агент ФСБ отримав 15 років тюрми за коригування авіаударів по штабах Сил оборони
СБУ
Фото: СБУ

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна українцеві, якого визнали винним у державній зраді на користь ФСБ Росії.

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Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисник входив до агентурної мережі, яку СБУ нейтралізувала влітку 2024 року на півночі та сході. Правоохоронці встановили, що засуджений — 40-річний працівник пилорами із Чернігова. За даними слідства, він шукав «легкі заробітки» у Telegram і вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами. Після вербування агент отримав завдання від куратора — ідентифікувати розташування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії в Києві й Чернігові.

За інформацією СБУ, чоловік фотографував військові об’єкти, фіксував координати на Google-картах і надсилав звіти в анонімному чаті. Основною метою були штаби Сил оборони, по яких ворог завдавав ракетно-бомбових ударів.

Кіберфахівці СБУ затримали зловмисника на гарячому — під час спроби сфотографувати один із режимних об’єктів. У нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності, зокрема дані про контакти з кураторами ФСБ.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану).

У СБУ нагадали, що ще навесні цього року один із членів цієї групи вже отримав тюремний термін і відбуває покарання в колонії суворого режиму.
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