Агент ФСБ отримав 15 років тюрми за коригування авіаударів по штабах Сил оборони

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна українцеві, якого визнали винним у державній зраді на користь ФСБ Росії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисник входив до агентурної мережі, яку СБУ нейтралізувала влітку 2024 року на півночі та сході. Правоохоронці встановили, що засуджений — 40-річний працівник пилорами із Чернігова. За даними слідства, він шукав «легкі заробітки» у Telegram і вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами. Після вербування агент отримав завдання від куратора — ідентифікувати розташування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії в Києві й Чернігові.

За інформацією СБУ, чоловік фотографував військові об’єкти, фіксував координати на Google-картах і надсилав звіти в анонімному чаті. Основною метою були штаби Сил оборони, по яких ворог завдавав ракетно-бомбових ударів.

Кіберфахівці СБУ затримали зловмисника на гарячому — під час спроби сфотографувати один із режимних об’єктів. У нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності, зокрема дані про контакти з кураторами ФСБ.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану).

У СБУ нагадали, що ще навесні цього року один із членів цієї групи вже отримав тюремний термін і відбуває покарання в колонії суворого режиму.