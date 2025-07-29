На Луганщині російськи окупанти змушують відмовлятися від українського громадянства

Поки що йдеться про тих громадян, які працюють на "держслужбі".

На території тимчасово окупованої Луганщини представники так званої “влади” почали зобовʼязувати українців відмовлятися від українського громадянства.

Про це LB.ua стало відомо від наших джерел на ТОТ.

Поки що йдеться про тих громадян, які працюють на “держслужбі”. Аби мати змогу працювати далі, вони мають принести свої українські документи та письмово відмовитися від громадянства України, кажуть наші співрозмовники.

“Поки такі “нововведення” існують в Білолуцьку, Новопскові та деяких навколишніх селах. Але, думаю, згодом воно піде далі”, — каже наше джерело.

Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким, до 10 вересня поточного року всі українці мають “легалізувати” своє перебування на ТОТ та території Росії, або — виїхати. Наразі вже фіксуються випадки, коли росіяни депортують українців без російського паспорту до так званої “буферної зони” на російсько-грузинському кордоні, або поміщають до “центрів тимчасового утримання іноземних громадян”.

— За інформацією правозахисників, станом на 19 липня 2025 року на кордоні Росії та Грузії на КПП “Верхній Ларс” утримували щонайменше 95 громадян України, зокрема сім жінок. Серед них — як депортовані з окупованих регіонів — Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, так і цивільні з Криму, що відмовилися отримувати російські паспорти.

Глава МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, повідомив, що їх фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту людей в Україну.

— На початку березня Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки повідомило, що 3,5 мільйонів українців на ТОТ отримали російські паспорти, оскільки Кремль погрожує людям конфіскацією майна та обмеженням до соцпослуг. Також окупанти не продають українцям життєво важливі ліки без російського паспорта на окупованих РФ територіях України.

— У лютому окупанти заявили, що завершили паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Всі, хто не отримав ворожий паспорт, будуть визнані «іноземцями».