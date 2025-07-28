Спротив: окупанти вивезли українських дітей до РФ під виглядом "участі у військово-морському параді"

Російські окупанти вивезли українських дітей із ТОТ Херсонщини до РФ під виглядом "участі у військово-морському параді".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Путінський режим знову використав українських школярів як інструмент пропаганди. Цього разу дітей із так званих "морських кадетських класів" з ТО Херсонщини вивезли до Санкт-Петербурга нібито для "участі у військово-морському параді", — кажуть у спротиві.

У ЦНС додають, що поїздку особисто організував Медведєв. "Та як завжди — усе в стилі рф: парад скасували, а обіцянки залишились порожніми".

"Це черговий приклад примусової асиміляції. Росія створює псевдонаративи для українських дітей, аби сформувати лояльних "громадян рф", які воюватимуть проти власної країни", — додають у Центрі.