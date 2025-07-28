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​Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт усіх винних у вбивстві українських військовополонених в Оленівці

29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту.

​Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт усіх винних у вбивстві українських військовополонених в Оленівці
Акція пам'яті українських військовополонених, захисників «Азовсталі», загиблих під час вибуху на колонії в селі Оленівка Донецьк
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці - від виконавців до тих, хто в російському командуванні замовив і приховав цей злочин.

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Про це він написав у соцмереж Х.

"Сьогодні виповнюється третя річниця жахливих цілеспрямованих убивств в Оленівці. 29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом", - зазначив Сибіга.

Він також наголосив на нагальній необхідності підтримки Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

"Тільки вирішивши проблему корінного злочину - неспровокованої війни Росії - ми можемо забезпечити повну відповідальність за незліченні злочини, скоєні нею. Світ не повинен забувати і не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є необов'язковою - це моральний та правовий імператив", - додав міністр.

Теракт в Оленівці

  • Вночі з 28 на 29 липня 2022 року росіяни обстріляли Волноваську виправну колонію у селищі Оленівка. Там загарбники утримували українських військовополонених - захисників "Азовсталі".
  • Внаслідок вчиненого росіянами воєнного злочину загинули щонайменше 53 українських захисники, ще 130 дістали поранень різної важкості.
  • Перехоплені розмови свідчать, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби також мають супутникові знімки, які свідчать про те, що біля виправної колонії були заздалегідь вириті могили.
  • У грудні минулого року в окупованому Донецьку підірвали автомобіль начальника Оленівської колонії, він загинув
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