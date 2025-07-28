​Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт усіх винних у вбивстві українських військовополонених в Оленівці

29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту.

Акція пам'яті українських військовополонених, захисників «Азовсталі», загиблих під час вибуху на колонії в селі Оленівка Донецьк

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці - від виконавців до тих, хто в російському командуванні замовив і приховав цей злочин.

Про це він написав у соцмереж Х.

"Сьогодні виповнюється третя річниця жахливих цілеспрямованих убивств в Оленівці. 29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом", - зазначив Сибіга.

Він також наголосив на нагальній необхідності підтримки Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

"Тільки вирішивши проблему корінного злочину - неспровокованої війни Росії - ми можемо забезпечити повну відповідальність за незліченні злочини, скоєні нею. Світ не повинен забувати і не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є необов'язковою - це моральний та правовий імператив", - додав міністр.

Теракт в Оленівці